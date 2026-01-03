Após noite de festa, equipes da Prefeitura garantem limpeza do Viradão do Béra

Publicada em 03/01/2026 às 08h28
A festa de Réveillon promovida pela Prefeitura de Porto Velho reuniu milhares de pessoas e seguiu até o amanhecer, consolidando-se como um dos maiores momentos de confraternização da virada do ano na capital. Iniciado às 20h, o Viradão do Béra foi marcado por música, queima de fogos e um clima de união entre famílias e visitantes.
Com o encerramento da programação, ainda nas primeiras horas da manhã, teve início a desmontagem da estrutura do evento, enquanto o público deixava o local de forma tranquila e organizada. Ambulantes também começaram a recolher seus materiais, para deixar a área do evento.
Após uma noite de grande emoção e intensa movimentação, o espaço apresentava acúmulo significativo de resíduos. Entre os materiais descartados estavam garrafas de vidro, garrafas pets, copos plásticos, restos de comida e outros tipos de lixo. Logo ao amanhecer, equipes de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), em conjunto com a empresa terceirizada MB, iniciaram uma força-tarefa para garantir a limpeza e a organização do local.
As equipes da Seinfra atuaram em conjunto com os profissionais da MB, reforçando a força-tarefa montada para o pós-evento. Em poucas horas, o espaço já apresentava um novo cenário, com limpeza avançada e organização restabelecida.
O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovani Marini, destacou o empenho das equipes envolvidas. “Nosso compromisso é garantir que, após grandes eventos, a cidade esteja limpa e organizada. As equipes atuaram com rapidez, dedicação e responsabilidade desde as primeiras horas do dia”
O objetivo foi minimizar impactos ambientais e devolver o espaço à população em condições adequadas de uso.
A Prefeitura reforça que ações como essa fazem parte do cuidado permanente com a cidade. Além de promover lazer e cultura, o município mantém o compromisso com a limpeza urbana e a organização dos espaços públicos.:
