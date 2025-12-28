Três pessoas ficam feridas após caminhonete colide com caminhão na BR-364

Por jaruonline,com
Publicada em 28/12/2025 às 09h30
Publicada em 28/12/2025 às 09h30
Um acidente ocorrido na madrugada deste sábado 27, causou ferimentos no condutor de uma S10 e mais dois ocupantes.
Segundo informações a caminhonete estava em alta velocidade e na BR 364 na altura do trecho conhecido como “ Curva da morte” colidiu de frente com um caminhão que seguia em sentido contrário.
Todos os ocupantes foram socorridos, e a equipe da concessionária Nova 364, prestaram assistência ao acidente que foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!