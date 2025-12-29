Rondônia terá disputa das mais acirradas ao Senado, alguns nomes já despontam como favoritos, professores podem acumular cargos públicos

Publicada em 29/12/2025 às 14h00
Eleições – O ano de 2025 vai terminado e as Eleições Gerais de outubro do próximo ano se aproximando. Estamos a pouco mais dez meses das eleições, que provavelmente serão as últimas com mandatos de 4 anos e possibilidade de uma reeleição aos cargos majoritários (presidente da República, governadores e prefeitos). O Congresso Nacional trabalha para que para cargos executivos tenha somente um mandato de cinco anos e, possibilidade de concorrer ao mesmo cargo, após a passagem de mais um mandato, como já era antes da Constituição de 1988. As alterações já estiveram em discussão no Congresso Nacional (Senado e Câmara), mas como não foram aprovadas um ano antes das eleições do próximo ano serão discutidas no próximo ano e valendo para as futuras, com mandatos de cinco anos, sem direito à reeleição.
Senado – Em outubro do próximo ano os eleitores estarão reelegendo ou elegendo dois dos três senadores que representam os 26 Estados e o Distrito Federal no Congresso Nacional. O Instituto Continental, do especialista em pesquisas no Estado, Juvenil Coelho, profissional que também atua em outros Estados, colocou em campo sua equipe em 15 dos principais municípios de Rondônia, para saber qual a preferência dos entrevistados pelas duas vagas ao Senado. E não foi constatada nenhuma surpresa sobre os principais nomes que estariam em condições de concorrer, com chances de vitória, para as vagas hoje ocupadas, pelos senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente, que um dia são candidatos ao Senado, no dia seguinte à sucessão estadual.
Senado II – Os dois nomes mais bem votados na consulta realizada pelo Continental, não surpreendeu, pois ambos já provaram que são bons de votos. A deputada federal Sílvia Cristina, presidente estadual do PP, que vem há anos trabalhando seu nome como pré-candidata ao Senado lidera com cerca de 10% de intenções de votos a mais de os demais entrevistados, de forma estimulada pelo instituto. O segundo colocado é também deputado federal, Fernando Máximo, que foi o mais bem votado em 2022 com 85.596 votos. Sílvia ficou em segundo em 2022 somando com 64.941 votos. Fernando, a princípio, vinha trabalhando uma pré-candidatura a governador, mas não conseguiu fortalecer seus objetivos e estaria desposto a disputar o Senado, mas provavelmente em outro partido, pois não tem um espaço significativo na sigla que é comandada no Estado pelo governador-reeleito, Marcos Rocha. Nas próximas colunas, até o Ano Novo, assunto relacionado sobre os pré-candidatos ao Senado será explorado com prioridade.
Psol – Hoje (28) membros do Psol estarão reunidos a partir das 18h, em encontro que marca o encerramento dos trabalhos do partido no ano. A concentração dos membros, filiados e simpatizantes do Psol para uma avaliação coletiva do partido do que ocorreu durante o ano tem na pauta debates e posicionamentos já visando as Eleições Gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos, além de o presidente da República, governadores e respectivos vices; dois dos três senadores de cada Estado e do Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. A reunião é de forma híbrida e concentrada na presencial, na sede do Psol. Será um espaço de diálogo, construção política e planejamento, fortalecendo a organização e reafirmando o compromisso com a justiça social, a democracia e a defesa das classes populares. O convite é de a presidente regional do partido Lili Rodrigue
Professores – Os profissionais da educação pública do Brasil estão autorizados a acumularem outro cargo público de qualquer natureza caso não haja incompatibilidade de horários. A flexibilidade aos professores foi promulgada pelo Congresso Nacional, no dia 19, no apagar das luzes dos trabalhos antes do recesso parlamentar. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), “a nova regra traz tranquilidade e segurança jurídica às professoras e aos professores de todo o país”. A Emenda Constitucional 138/2025, altera o Artigo 37 da Carta Magna, tem aplicação imediata, e, segundo Alcolumbre, corrige uma distorção que levava docentes a enfrentar ações judiciais ou até a abandonar a sala de aula, após aprovação em concurso para outros cargos públicos.
Respigo
Rondônia perdeu na madrugada de hoje (29) o conselheiro do Tribunal de Contas (TC), Valdivino Crispin. A vaga no TC é do Poder Executivo e o governador Marcos Rocha (UB) só poderá indicar um nome para o seu lugar, que seja auditor concursado e efetivo com mais de 10 anos de Casa +++ Crispin era uma pessoa de enorme carisma, competente, coerente e deixou um legado de bons serviços prestados a Rondônia. Talvez o leitor questione a exploração do assunto, mas Crispin ocupava um cargo da maior importância e existe expectativa de quem será o seu substituto +++ Nossas condolências à Família do conselheiro Crispin. Que Deus o tenha +++O presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) através da Superintendência de Comunicação, encaminhou Nota de Pesar. A morte de Valdivino Crispin provocou uma comoção geral +++ Assembleia Legislativa (Ale) em recesso. A partir de segunda-feira (6) os gabinetes e setores administrativos funcionam em sistema de rodizio +++ As sessões ordinárias somente a partir do dia 1º de fevereiro. Antes, a não ser que sejam convocadas extraordinárias.
