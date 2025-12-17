Publicada em 17/12/2025 às 14h36
Profissionais da saúde do município de Jaru foram homenageados na noite da última terça-feira (16), durante a cerimônia de entrega do Troféu Heróis da Saúde Comenda Renerci Baquer.
A honraria é concedida pelo Conselho Municipal de Saúde em reconhecimento aos importantes serviços prestados à saúde pública no município de Jaru, em benefício da população. O evento foi realizado no auditório da Faculdade Fimca Jaru.
Participaram da solenidade a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza; a presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Tatiane da Saúde; o promotor de Justiça, Dr. Roosevelt Queiroz Costa Júnior; o vereador Schimiti Patroleiro; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Francisco de Sá Sobreira; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Cloves Arraes; o conselheiro de saúde e representante da Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Jaru, Dr. Atalício Leite; o presidente da Associação Jaruense de Imprensa, além de outras autoridades, familiares, amigos e convidados dos homenageados.
HOMENAGEADOS COM A COMENDA HERÓIS DA SAÚDE RENERCI BAQUER
Vanderley de Souza Silva – Médico do Programa de Saúde da Família e do Programa Mais Médicos, atuando nas Unidades de Saúde Marlene Vaz Lopes (bairro Morumbi) e Júlia Rafael (distrito de Bom Jesus);
Dr. Afonso Siqueira Figueiró – Médico do Programa de Saúde da Família e do Programa Mais Médicos, Unidade de Saúde Carlos Chagas;
Vanessa Leonel de Oliveira – Chefe do Departamento de Enfermagem do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas;
Tiago Del Piero de Souza – Enfermeiro, Unidade de Saúde Izaltino Lopes, em Tarilândia;
Wender Ferreira de Lima – Técnico em Enfermagem, Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas;
Luciana Pereira de Souza – Técnica em Enfermagem, Unidade de Saúde Carlos Chagas;
Daniel Costa Souza – Agente Comunitário de Saúde, Unidade de Saúde Marcelina Tereza;
Érica Alves dos Reis – Zeladora, Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas;
Robson Gonçalves da Silva – Motorista de Veículo Pesado, Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas;
Sonia Beatriz Lopes Marreiros – Médica Clínica Geral, Vigilância Epidemiológica;
Danieli Augusta Cordeiro – Coordenadora de Processamento e Faturamento da Semusa;
Edileuza de Andrade Rocha – Coordenadora da Divisão de Transporte Fora do Domicílio (TFD);
Solange Maria da Silva – Assessora de Expediente do Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas;
Adriana Freire de Carvalho Silva – Agente de Saúde, Unidade de Saúde Osvaldo Cruz;
Dr. Mário Benício Maia Neto – Médico, Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas.
