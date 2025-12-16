Publicada em 16/12/2025 às 08h00
COPA DO MUINDO
INGRESSOS
A Fifa divulgou como está o interesse do torcedor relativo à compra de ingressos Para a Copa tripartite: Perto de 2 milhões de pessoas já se manifestaram pela compra, mas a simples inscrição não representa receber o bilhete. Torcedores da América latina e europeus formam o bloco dos 10 maiores interessados.
O MAIS PROCURADO
Torcedores que mais pediram ingressos são de países que nunca ganharam uma Copa. O jogo Portugal x Colômbia é o mais procurado.
INGRESSOS
Até dia 13 de janeiro interessados em comprar ingressos para jogos da Copa tripartite, devem acessar o endereço fifa.com/tickets, indicando seleção preferida, jogos que pretenda assistir e quantos ingressos quer por partida. Tudo em dólar, com a variação do dia.
PARAOLÍMPICOS
Os nadadores Carol Santiago e Gabriel – Gabrielzinho - Araújo são os atletas do ano, no programa do Prêmio Brasil Paralímpico.
ARTLETA DA GALERA
Portadora de paralisia cerebral, a velocista Verônica Hipólito, foi escolhida na “votação da galera”, com 75 mil votos, foi eleita “Atleta Praolímpica 2025”.
FUNDO OLÍMPICO
R$ 678.600 milhões. É a previsão de orçamento do Comitê Olímpico para 2026, conforme explicado durante encontro das 38 confederações nacionais coma direção do COB. No valor estão 285 milhões povenientes de loterias.
MARCHA ATLÉTICA
Brasília vai sediar, em abril de 20276 o Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes, evento que agora faz parte do calendário World Athletics como evento do Tour Mundial de Marcha Atlética – Bronze.
ESPORTES AQUÁTICOS
Vencedor dos Campeonatos Brasileiro Júnior e Sênior de Verão, o Minas Tênis Clube sagrou-se campeão da temporada 2025 da Natação brasileira. O clube da “terra do pão de queijo” venceu as duas principais competições da temporada: o Troféu Maria Lenk e o Troféu José Finkel.
