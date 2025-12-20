Léo Moraes figura entre os prefeitos mais bem avaliados do Brasil com 75% de aprovação

Publicada em 20/12/2025 às 08h55
Porto Velho aparece em posição de destaque no cenário nacional de avaliação de gestores municipais às vésperas de 2025. A capital de Rondônia registra índice de aprovação de 75% da administração municipal, percentual que coloca o prefeito Léo Moraes (Podemos) entre os três prefeitos com melhor desempenho entre todas as capitais brasileiras, conforme levantamento da AtlasIntel divulgado pelo UOL.
O estudo aponta ainda que a taxa de rejeição do prefeito de Porto Velho é de 7%, uma das menores entre os gestores avaliados. Com esse resultado, Léo Moraes ocupa a terceira colocação nacional, atrás apenas do prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide, que lidera o ranking com 82% de aprovação, e do prefeito de Macapá (AP), Antonio Furlan, que aparece com 78%.
A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas online, totalizando 82.781 respondentes em todo o país. A coleta de dados ocorreu entre os dias 6 de outubro e 5 de dezembro. A margem de erro varia de um a cinco pontos percentuais, conforme a localidade analisada.
O levantamento comparou a percepção da população sobre as administrações municipais nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. No recorte regional, Porto Velho se destacou entre as capitais da Região Norte, superando outras cidades da região em índices de aprovação.
A divulgação do ranking ocorre em um momento de análise nacional sobre a avaliação das gestões municipais e funciona como um indicador da percepção pública em relação às políticas, serviços e ações administrativas em execução nas capitais brasileiras.
Ranking de aprovação dos prefeitos das capitais, segundo a pesquisa AtlasIntel:
1º Eduardo Braide (São Luís – MA): 82%
2º Antonio Furlan (Macapá – AP): 78%
3º Léo Moraes (Porto Velho – RO): 75%
4º JHC (Maceió – AL): 73%
5º João Campos (Recife – PE): 64%
6º Eduardo Pimentel (Curitiba – PR): 64%
7º Arthur Henrique (Boa Vista – RR): 64%
8º Eduardo Paes (Rio de Janeiro – RJ): 59%
9º Eduardo Siqueira (Palmas – TO): 59%
10º Bruno Reis (Salvador – BA): 56%
11º Abílio Brunini (Cuiabá – MT): 54%
12º Evandro Leitão (Fortaleza – CE): 52%
13º Topázio Neto (Florianópolis – SC): 51%
14º Emília Corrêa (Aracaju – SE): 49%
15º Silvio Mendes (Teresina – PI): 48%
16º Lorenzo Pazolini (Vitória – ES): 47%
17º Igor Normando (Belém – PA): 42%
18º Tião Bocalom (Rio Branco – AC): 42%
19º Cícero Lucena (João Pessoa – PB): 42%
20º Paulinho Freire (Natal – RN): 41%
21º Ricardo Nunes (São Paulo – SP): 40%
22º Sandro Mabel (Goiânia – GO): 38%
23º Sebastião Melo (Porto Alegre – RS): 38%
24º Álvaro Damião (Belo Horizonte – MG): 28%
25º David Almeida (Manaus – AM): 23%
26º Adriane Lopes (Campo Grande – MS): 14%
