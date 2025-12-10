Governo de Rondônia entrega Clínica Cardiovascular e Centro Obstétrico revitalizados no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Publicada em 10/12/2025 às 11h23
Com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento especializado no maior complexo hospitalar do estado, o governo de Rondônia entregou, na segunda-feira (8), duas importantes obras no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), a nova Clínica Cardiovascular e o Centro Obstétrico, reforçando a modernização da saúde pública, garantindo melhores condições para pacientes e profissionais.
As entregas da Clínica Cardiovascular e do Centro Obstétrico fazem parte do conjunto de investimentos estratégicos para ampliar a capacidade de atendimento e modernizar a infraestrutura da saúde pública no estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as entregas no Hospital de Base fortalecem a saúde no estado, com mais eficiência, humanização e preparada para atender quem mais precisa. “Estamos trabalhando para que a saúde do estado continue avançando, com obras reais, valorização das equipes e melhoria da infraestrutura”, ressaltou.
REFORMAS
Clínica Cardiovascular
O local teve um investimento de R$ 1.515.921,99 milhão e área revitalizada de 733,22 metros quadrados. O setor recebeu melhorias estruturais, substituição das redes elétrica, hidráulica e de gases medicinais, além da modernização de todos os ambientes assistenciais e de apoio.
Destacam-se:
15 enfermarias completamente revitalizadas;
33 leitos clínicos com nova infraestrutura;
Ambientes de apoio renovados (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, serviço social/psicologia, sala de procedimentos e prescrição médica, copa, expurgo, arsenal, repousos e banheiros);
Novo piso em porcelanato, recuperação de paredes com infiltrações, pintura completa e instalação de bate-macas e salva-quinas;
Adequações de acessibilidade e instalação de novas portas e janelas.
Centro Obstétrico
Com investimento de R$ 4.435.181,30 milhões, o Centro Obstétrico do Hospital de Base foi totalmente requalificado para garantir mais segurança às gestantes e recém-nascidos. O setor recebeu ampla intervenção estrutural e novos equipamentos.
Entre as melhorias, estão:
Duas salas cirúrgicas preparadas para procedimentos obstétricos complexos;
Sala Vermelha para atendimentos de emergência;
Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) com três leitos;
Sala de cuidados ao recém-nascido com cinco berços aquecidos;
Repouso renovado para os profissionais.
As áreas de pré e pós-parto, banheiros e setores de internação também foram adequadas, garantindo um ambiente humanizado, seguro e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
