Deputado Luizinho Goebel parabeniza Chupinguaia pelos 30 anos de emancipação político-administrativa

O município de Chupinguaia, no sul de Rondônia, celebra no dia 27 de dezembro seus 30 anos de emancipação político-administrativa. Em alusão à data, o deputado estadual Luizinho Goebel divulgou mensagem parabenizando a cidade, sua população e as lideranças locais pela trajetória construída ao longo das últimas três décadas.
Chupinguaia foi oficialmente emancipada em 27 de dezembro de 1995 e, desde então, vem se consolidando como um município com papel relevante no desenvolvimento regional, com destaque para a agricultura, pecuária e geração de empregos.
Reconhecimento à história e ao desenvolvimento de Chupinguaia
Na mensagem, o deputado Luizinho Goebel ressaltou a importância da data para a história do município e destacou o esforço coletivo da população, pioneiros, trabalhadores rurais e gestores públicos que contribuíram para o crescimento da cidade ao longo dos anos.
O parlamentar também mencionou o compromisso de continuar atuando em parceria com o município, por meio do diálogo com lideranças locais e da destinação de recursos voltados a áreas como infraestrutura, saúde, educação e apoio ao setor produtivo.
Data marca 30 anos de emancipação
O aniversário de 30 anos de Chupinguaia representa um marco para o município, simbolizando avanços institucionais, fortalecimento da identidade local e a consolidação da administração municipal desde sua emancipação.
As comemorações alusivas à data reforçam o reconhecimento da história do município e da contribuição de seus moradores para o desenvolvimento do estado de Rondônia.
Chupinguaia, 30 anos
Com três décadas de emancipação, Chupinguaia segue sua trajetória administrativa e social, mantendo-se como um dos municípios em crescimento na região sul do estado, celebrando sua história no dia 27 de dezembro.
