Deputada Sílvia Cristina avalia realizações neste ano e projeta mais ações para 2026

A deputada federal Sílvia Cristina avaliou de forma as ações de seu mandato em 2025, destacando como o diferencial neste ano a efetivação do projeto Olhar de Amor, em parceria com a fundação Pio XII, que assegurou a realização de mais de 6 mil cirurgias de catarata.
“Foi um ano também de muito trabalho e de ações, em todas as áreas, sempre com o objetivo maior de cuidar das pessoas, que é o foco de nosso mandato. Acredito que só faz sentido estar na política se for para melhorar a vida das pessoas e cada ação nossa é pensada com essa finalidade”, destacou a deputada.
Uma das ações de destaque neste ano foi o programa Olhar de Amor, realizado em parceria com a fundação Pio XII. “São mais de 6 mil cirurgias de cataratas, sem nenhuma anormalidade. Fazemos todo o acompanhamento pré e pós cirurgia, entregamos o colírio e os óculos. O sucesso desse trabalho, hoje realizado no Centro de Prevenção e Diagnóstico, em Ji-Paraná, será trazido para Porto Velho, no início de 2026”, detalhou.
A vinda das cirurgias de catarata para a capital, também em parceria com a fundação Pio XII, é uma das principais projeções de trabalho para 2026. “A nossa expectativa é de que possamos atender milhares de pessoas de Porto Velho e região, que aguardam há anos por uma cirurgia de catarata. Todo o cuidado e zelo que tivemos até aqui, vamos seguir mantendo, pois só faz sentido estar na política se for para cuidar da vida das pessoas”, afirmou Sílvia Cristina.
Centros de Prevenção
Neste ano, o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Ji-Paraná completou quatro anos de funcionamento, com mais de 214 mil atendimentos realizados e cerca de R$ 55 milhões investidos pela parlamentar, assegurando desde as obras e equipamentos, até o custeio do funcionamento da unidade.
Também fruto da atuação do mandato da deputada, completou um ano e meio de funcionamento o Centro de Prevenção em Vilhena, já atendendo todo o Cone Sul com o rastreio de câncer de mama, do colo uterino, de pele e de boca. Foram R$ 10 milhões investidos e quase 10 mil atendimentos já realizados.
Já em Porto Velho, o Centro de Reabilitação Dream da Amazônia, em três anos de atuação, tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas, resgatando a autoestima e a dignidade de pacientes com diferentes tipos de deficiências. São mais de R$ 57 milhões investidos na construção, compra de equipamentos, manutenção e custeio. São mais de 80 mil atendimentos realizados.
Neste ano, o Centro de Reabilitação ganhou a nova oficina de órteses e próteses, trazendo mais celeridade na confecção dos aparelhos.
