Aparício ainda manda no Republicanos; Capixaba perde para os irmãos Gonçalves; e Rocha transita nas neopentecostais

O escândalo do Banco Master está sendo blindado e pode acabar em pizza
CARO LEITOR, o escândalo do Banco Master está sendo blindado e pode acabar em pizza. O escândalo do Banco Master promoveu um rombo de R$ 12 bilhões ao Fundo Garantidor. Daí o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), avocou para si a competência para decidir sobre todo o processo ligado ao caso do banco, ou seja, relacionado ao empresário Daniel Vorcaro. A decisão leva a investigação para foro privilegiado e impede diligências sem sua autorização. Neste caso, ficará sob sigilo, tal ação pode comprometer a apuração e transformar o escândalo do Banco Master numa caixa-preta. A prisão de seu dono, Daniel Vorcaro, ocorreu depois da liquidação extrajudicial do Master pelo Banco Central mediante a suspeita de fraude bilionária. A liquidação do Banco Master expôs como atua a rede de lobby que atinge empresários, políticos e ministros da Suprema Corte. Além disso, revelou como articulações em Brasília garantiram a expansão do banco por meio de uma fraude bilionária em títulos falsos. A rede de influência do banco alcança todo o espectro político e precisa ser investigado e tornar publicas as investigações.
Blindagem
Falando em blindagem, o fenômeno também ocorre no âmbito da CPI do INSS. O pedido de convocação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT-SP), foi derrubado. Horas antes, a repórter Mariana Hubert havia revelado que Edson Claro, ex-funcionário do Careca do INSS, contou à CPI que Lulinha recebeu do finório cerca de R$ 25 milhões, com mesadas de R$ 300 mil para alavancar licitações no Ministério da Saúde.
Blindado
Quem também foi blindado na CPI do INSS foi o irmão mais velho do presidente Lula (PT-SP), conhecido por Frei Chico. Ele é diretor e vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Em 2020, o Sindinapi recebeu do governo R$ 23,3 milhões por conta de cobranças feitas a aposentados. Em 2024, os repasses para o Sindinapi subiram para R$ 154,7 milhões.
Correios I
Os Correios, prestes a registrar um rombo de R$ 10 bilhões só em 2025, a estatal luta para manter o Postal Saúde, o plano de saúde exclusivo para funcionários, aposentados e dependentes. A cada três meses, R$ 700 milhões são tirados de quem paga impostos para cobrir o rombo do Postal, que aumentou 80% em relação a 2024.
Correios II
O envelhecimento da clientela reduz a chance de recuperação do Postal Saúde: 25% dos 203 mil aposentados beneficiários têm mais de 59 anos. O custeio anual do Postal Saúde já chega a R$ 2 bilhões, segundo fontes dos Correios, consumindo 10% do faturamento da empresa.
Afastamento
Ontem (08), o Partido Liberal (PL) informou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) passará por um período de afastamento das atividades partidárias após apresentar problemas de saúde. A recomendação médica interrompeu a agenda das atividades do PL Mulher, presidido no âmbito nacional por Michelle.
Derreter
Para não derreter no eleitor bolsonarista, a pré-candidata a senadora e deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) quebrou o silêncio após 13 dias de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Coincidentemente, o número de dias em silêncio corresponde ao 13 do PT.
Embalada
A deputada federal Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) nasceu politicamente na esquerda, foi eleita vereadora e deputada federal pela esquerda. Na reeleição no pleito eleitoral de 2022, pragmaticamente, concorreu pelo PL e venceu embalada na popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Eleita, abandonou o PL e Bolsonaro.
Máximo
Alguns pastores leitores da coluna preferem o deputado federal Fernando Máximo (União-Porto Velho) como candidato a governador do que como senador. Entretanto, Máximo não tem partido, apesar de ter andado pelo estado convidando lideranças para se filiar ao Republicanos. Porém, ficou só no convite.
Comando
Os deputados federais Fernando Máximo (União-Porto Velho), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru) e delegado Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes) não tiveram força e “capital” político para assumir o comando partidário do Republicanos em Rondônia. A legenda continuará nas mãos do ex-deputado federal Aparício Carvalho (Republicanos-Porto Velho).
Desenvoltura
Leitores da coluna e membros de igrejas evangélicas lembraram que o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) transita nas igrejas evangélicas neopentecostais com a mesma desenvoltura do senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e do deputado federal Fernando Máximo (União-Porto Velho).
Entrega
A primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Luana Rocha, esteve ontem (08) em Nova Mamoré para participar, ao lado do prefeito Marcélio Brasileiro (PL-Nova Mamoré), da entrega do novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Luana foi muito cumprimentada, aplaudida e espalhou carisma. Luana é uma forte pré-candidata a deputada federal nas próximas eleições de 2026.
Luta
O ex-deputado federal Nilton Capixaba (PRD-Cacoal) perdeu a luta de braço pelo comando da federação PRD/Solidariedade para os irmãos Gonçalves. Fábio Gonçalves, irmão do governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), ficará à frente no âmbito estadual da mais nova federação partidária. Caladinho, Sérgio já monta o seu bloco partidário para enfrentar as urnas nas eleições do próximo ano.
DC
Em conversa com a coluna, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho) trabalha para fortalecer o partido Democracia Cristã (DC). Segundo ele, a nominata que está sendo construída é para eleger dois deputados estaduais. O DC atualmente não conta com assentos na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), mas no passado, chegou a ocupar cadeiras na Casa de Leis.
Recurso
A 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) reformou decisão de primeira instância e condenou o deputado estadual Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras) por atos dolosos de improbidade administrativa referente à sua gestão frente ao DER. Com a decisão, o parlamentar, condenado a 8 anos de suspensão dos direitos políticos, fica inelegível. A decisão foi por unanimidade, por sua vez, ainda cabe recurso.
TikTok
Os prefeitos TikTok derretem porque têm menos entrega. Tais gestores municipais ligados à mídia imediata só pensam no início e esquecem o meio e o fim. O principal trabalho deles é o roteiro do vídeo para redes sociais. Basta analisar o desastre do prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos-SP), e do prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD-SC), que ficou com a imagem nacional de nazifascista.
Modelo
Existem prefeitos que não estão nas redes sociais, mas implantaram um modelo de gestão pautado na austeridade, deixando a prefeitura no azul e realizando entregas concretas, a exemplo do ex-prefeito de Pimenta Bueno, delegado Arismar Araújo (Podemos-Pimenta Bueno) e do ex-prefeito de Jaru, Joãozinho Gonçalves (PSDB-Jaru).
Destaca
Dos prefeitos atuais sem muito barulho nas redes sociais, mas com entregas concretas e contas no azul, a coluna destaca o prefeito de Ji-Paraná, Afonso Cândido (PL-Ji-Paraná), Ouro Preto D’Oeste Alex Testoni (União – Ouro Preto D’Oeste), Ariquemes Carla Redano (União-Ariquemes) e o prefeito de Vilhena Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena).
Desafio
Falando em Vilhena, o prefeito Flori Cordeiro (Podemos-Vilhena) lançou um desafio. Flori diz que paga “dois salários mínimos para quem trouxer uma foto de uma ala de hospital público em Rondônia melhor do que fizemos em Vilhena”. Flori só tem 26 meses à frente da prefeitura de Vilhena e a cidade virou um canteiro de obras.
Segurança
O vereador Gedeão do Edvilson Negreiros (PSDB) apresentou pedido de providências para a EMDUR substituir as lâmpadas queimadas por luminárias em LED na Praça da Associação Comunitária de Moradores e Amigos do Bairro Lagoinha, localizado na zona Leste da capital. O pedido busca garantir segurança e melhor visibilidade para moradores e transeuntes daquele bairro.
Lixo
Descontente por perder o contrato bilionário do lixo com a Prefeitura de Porto Velho, a antiga empresa responsável pela coleta de lixo na capital briga no âmbito judicial para prejudicar a empresa local ganhadora do contrato emergencial de coleta de resíduos sólidos, sobrepondo-se aos interesses coletivos e de economia para os cofres públicos municipais.
Relatos
Segundo consta, a Justiça já confirmou a transição contratual e reconheceu a continuidade regular do processo. Ainda assim, relatos dão conta de que parte dos trabalhadores que antes atuavam na antiga contratada para realizar a coleta de lixo na capital “estaria sendo retida”, impossibilitada de retornar às funções junto à nova empresa, ou seja, a ECOPVH.
Reter
A ação de reter trabalhadores trata-se de um movimento que nada tem a ver com a responsabilidade social de proteção de empregos ou com a boa prestação do serviço. Pelo contrário, fragiliza a recomposição das equipes responsáveis pela coleta diária do lixo da capital, afeta a limpeza da capital e gera prejuízo aos cofres do sistema de proteção ao trabalhador porque ficarão recebendo o seguro-desemprego.
Breakfast
Ontem (08), almocei com o ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho). Na coluna de amanhã (10), traremos os "breakfast" do nosso diálogo em torno da sucessão estadual, condução do PSDB e rebate de críticas do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho).
Sério
Falando sério, por que tanta blindagem dos poderes ao escândalo do Banco Master, rombo nos Correios e na CPI do INSS? Quem está sendo protegido? Quem ficará impune? Por que o povo não pode saber os meandros dos desvios? Já chega a falta de transparência e de tanta escuridão com o dinheiro público, fruto dos nossos impostos. Ninguém aguenta mais tanta corrupção sem nenhuma explicação.
