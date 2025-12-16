Academia Rondoniense de Letras anuncia lançamento do livro “Meu Rio”

Publicada em 16/12/2025 às 08h10
A Academia Rondoniense de Letras informou a realização do lançamento do livro “Meu Rio”, de autoria de Hérverton Aguiar, Procurador de Justiça e membro da instituição. O evento está marcado para o dia 18 de dezembro de 2025 e será realizado no salão nobre da Assembleia Legislativa.
A publicação reúne reflexões e pensamentos em linguagem poética, desenvolvidos a partir da relação do autor com o rio e com a paisagem amazônica. O conteúdo da obra é construído a partir dessa conexão e se organiza em textos de caráter contemplativo.
O lançamento terá finalidade solidária. Segundo a Academia, todo o valor arrecadado com a venda dos exemplares será destinado ao Lar Leal, instituição de assistência à pessoa da Terceira Idade.
A Academia Rondoniense de Letras estendeu o convite à comunidade literária, ao meio acadêmico e ao público em geral para participação no evento.
