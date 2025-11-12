UNIR promove fórum estadual do movimento Hip Hop

Publicada em 12/11/2025 às 16h10
Neste domingo (16), a Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis (PROCEA), realizará na UNIR-Centro a primeira edição do Fórum do Movimento Hip Hop de Rondônia.
O evento tem como objetivo discutir as diretrizes do movimento no estado, e contará com uma programação diversificada ao longo do dia, incluindo duas mesas de debate, oficina de slam, pockets shows, batalha de rap e um sarau com microfone aberto para apresentação de novos talentos.
A iniciativa é proposta pelo Barras Maning Arretadas (BMA), plataforma de Hip Hop registrada na UNIR como projeto de inovação tecnológica e iniciação científica.
O Fórum conta com o apoio da Construção Nacional do Hip Hop, da Corporação de Casas de Cultura de Hip Hop do Brasil (C3H2B) e da Universidade Hip Hop Brasil. A Construção Nacional tem produzido um extenso inventário histórico com mais de seis mil páginas sobre o movimento no país, com o objetivo de transformar o Hip Hop em Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, junto ao IPHAN. Já a C3H2B trabalha pela criação de Casas de Hip Hop em todos os estados brasileiros, em parceria com o Ministério da Cultura. A Universidade Hip Hop Brasil, por sua vez, foi contemplada com terreno público federal para a construção da primeira universidade brasileira voltada aos saberes do Hip Hop.
O evento também conta com o apoio da Associação Etnoambiental Kanindé e da Cooperativa Conectado de Periferias, que atuam há anos no fortalecimento do Hip Hop em Rondônia e de iniciativas culturais em comunidades de Porto Velho.
Sobre o Barras - O BMA tem se destacado nacional e internacionalmente, com participações em eventos de instituições renomadas, como a Harvard University, e apresentações em países como Moçambique, Irlanda e França. Em outubro, o projeto conquistou o terceiro lugar no Congresso Brasileiro de Folkcomunicação, realizado no Rio de Janeiro, com o seu podcast sobre cultura urbana.
Com o apoio de instituições nacionais do movimento Hip Hop, o BMA recebeu a missão de promover fóruns e debates sobre o tema em cinco cidades de Rondônia — Porto Velho, Cacoal, Candeias do Jamari e Ariquemes — e uma no Acre, Rio Branco, fortalecendo o diálogo sobre o papel social, artístico e educacional do Hip Hop na Amazônia.
Programação do Evento
Horário Estimado
Atividade
Observações
Manhã
Abertura / recepção
Credenciamento ou recepção (horário exato não informado).
Manhã (09h)
Mesa de Debate 1 – “Construção do Hip Hop na Floresta: territórios, memórias e futuro”
Com: Carlos Mossoró, Sandra Braids, Mano André, Dimenó, Thaís Santos;
Mediação: Ana Laura Gomes.
Em seguida (10h30)
Mesa de Debate 2 – “Mulheres do Hip Hop em Rondônia: memória, organização e fortalecimento”
Com: Sandra Braids, Senny Lemos, Majestade MC, Negra Mari, Báh Iori, Jhuka Andrade;
Mediação: Laura Graziele.
Tarde (13h30)
Oficina “Poetry Slam”
Formato de poesia falada, com participação do público.
Após oficina
(15h)
Lançamento da Cypher “Crítica Social”
Produção coletiva com rappers Lavida, Nego Drama, Nycx, Jovem Apolo, Mano André e Carlos Mossoró; introdução: MC Velhote; interlúdio: Ana Laura Gomes.
A partir das 15h30
Pocket Shows
Apresentações de: Negra Mari, Encruza Rec, Báh Ióri, Nei Mura, Mano André, MC Geno, Carlos Mossoró, Sandra Braids, Kaemizê, Vision Apache, Majestade, O Flores e Jhuka Andrade.
A partir das 20h
Batalha de Rap (formato “Conhecimento”)
Participação de 16 MCs, incluindo convidados do interior: Thaís Santos, Kadrosh e Jullyn.
Encerramento (23h)
Momento de Sarau / Microfone Aberto
Espaço para novos talentos e fechamento do evento.
Fórum do Movimento Hip Hop de Rondônia
Data: 16 de Novembro (Domingo)
Local: Av. Pres. Dutra, 2965 - Olaria, Porto Velho - RO, 76801-058 (UNIR-Centro)
Obs: Este evento está incluído no Festival Unir Arte e Cultura, que acontecerá entre os dias 15 a 22 de novembro em Porto Velho
