Últimos dias para envio de documentação para o Processo Seletivo de Estágio do TJRO
Por TJ-RO
Publicada em 08/11/2025 às 10h56
O Tribunal de Justiça de Rondônia alerta aos interessados em se inscrever no processo seletivo de estágio do TJRO sobre a necessidade de  anexar no sistema as documentações para análise pela Universidade Patativa do Assaré (UPA). As inscrições vão até o dia 11 de novembro.

 Para anexar os documentos, o candidato após logar no sistema deverá clicar na opção: “Minhas Inscrições”, localizar o botão ‘enviar Arquivo”, após isso anexar a documentação (Nível médio ou Superior) em um único arquivo no formato PDF.

Atenção: Apenas durante o período de inscrições, o sistema UPA estará disponível para anexar ou alterar as documentações necessárias para a Análise Documental, que têm caráter classificatório e eliminatório. O cronograma de atividades está disponível no Edital n° 01/2025.

