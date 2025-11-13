Transporte fluvial é disponibilizado pelo governo de Rondônia para alunos ribeirinhos durante Enem 2025

Publicada em 13/11/2025 às 08h46
O governo de Rondônia mobilizou esforços para garantir que os estudantes de comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira, em Porto Velho, tivessem transporte até os locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os barcos partiram com os estudantes no dia 8 de novembro, garantindo a chegada aos locais de prova no domingo (9), e retornaram no dia 10 de novembro. O mesmo cronograma será adotado na segunda aplicação do Enem, com embarque no dia 15 e retorno no dia 17 de novembro.
O transporte fluvial beneficiou os participantes da escola estadual Francisco Desmorest, no Distrito de Nazaré; e da escola General Osório, no Distrito de Calama, o que garantiu o deslocamento até os munícipios de Porto Velho e Humaitá, no estado do Amazonas, conforme a designação dos locais de prova pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa promove o acesso à educação em todas as regiões. “A ação reforça o compromisso do governo do estado em garantir o acesso dos estudantes às políticas educacionais. Estamos trabalhando para que todos tenham condições adequadas de participar do Enem, inclusive aqueles que vivem em regiões de difícil acesso”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou o papel do órgão na execução da logística que viabilizou o transporte dos estudantes. “A Seduc tem atuado de forma a assegurar que nenhum estudante seja impedido de realizar o Enem por falta de transporte. Essa é uma ação planejada em parceria com as regionais de ensino, para que todos tenham as mesmas condições de acesso.”
A ação foi viabilizada com base em um contrato já existente para o transporte escolar fluvial de estudantes da região de Porto Velho. O mesmo acordo foi utilizado para garantir o deslocamento dos alunos ribeirinhos durante o Enem.
