TCE-RO fiscaliza Hospital de Ouro Preto do Oeste, aponta avanços e desafios para melhorar atendimento ao cidadão

Publicada em 12/11/2025 às 16h05
O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) realizou nova fiscalização na área da saúde e constatou bom desempenho geral do Hospital Municipal Laura Maria Carvalho Braga, em Ouro Preto do Oeste, região Central do Estado.
O trabalho, conduzido por equipe de auditores, avaliou as condições estruturais, administrativas e assistenciais da unidade hospitalar.
O levantamento faz parte do Programa de Fiscalização Permanente na Saúde, iniciativa que vem monitorando de forma contínua os serviços de saúde pública em todo o Estado.
PACIENTES SATISFEITOS E AVANÇOS NA GESTÃO
Durante a fiscalização, verificou-se que o hospital apresenta satisfação significativa entre os pacientes, que elogiaram o acolhimento e a clareza nas informações prestadas pelos profissionais de saúde.
Os auditores também destacaram a eficiência na gestão de estoques e exames laboratoriais. O controle de insumos é feito por meio de sistema informatizado, que permite o acompanhamento em tempo real da validade e reposição de materiais.
Os equipamentos hospitalares estão operando normalmente, e os exames laboratoriais são realizados sem interrupções, graças à atuação de uma empresa terceirizada. As condições de limpeza e organização também foram consideradas adequadas.
PONTOS QUE EXIGEM ATENÇÃO
Apesar dos avanços, a fiscalização identificou falhas pontuais que demandam providências por parte da direção do hospital.
Entre elas, a ausência da escala de plantão atualizada em local visível ao público, o que compromete a transparência e o controle social.
Foi ainda observado intervalo excessivo na coleta de resíduos hospitalares, situação que representa risco sanitário e precisa de correção imediata.
Outro ponto de atenção: a falta de registro de manutenção preventiva do aparelho de raio-X, em desacordo com normas técnicas de controle de qualidade.
Além disso, foi constatado o uso inadequado de vestimentas cirúrgicas fora das áreas restritas, prática que fere protocolos de biossegurança e requer ação corretiva urgente.
FISCALIZAÇÃO PARA APRIMORAR A GESTÃO DA SAÚDE
As recomendações apresentadas pelo TCE-RO têm como objetivo garantir a conformidade técnica, reforçar a segurança sanitária e aperfeiçoar a gestão dos serviços públicos de saúde.
A atuação do Tribunal busca não apenas identificar falhas, mas estimular melhorias concretas nas unidades de saúde, em benefício dos profissionais e dos cidadãos atendidos pela rede pública.
