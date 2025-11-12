ÉTICA E INTEGRIDADE

Rondônia recebe evento “Pacto Brasil pela Integridade Empresarial” e fortalece transparência nas relações institucionais

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a adesão de instituições ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial reforça o esforço conjunto do estado na construção de uma cultura de integridade