Rondônia recebe evento “Pacto Brasil pela Integridade Empresarial” e fortalece transparência nas relações institucionais

Publicada em 12/11/2025 às 16h01
Com o objetivo de fortalecer a ética e a transparência nas relações entre o setor público e o privado, será realizado no dia 28 de novembro, às 9h, no Teatro Banzeiros, em Porto Velho, o evento “Pacto Brasil pela Integridade Empresarial”, com o tema “Brasil mais íntegro: fortalecendo a ética nos pequenos negócios”. A iniciativa é uma realização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com apoio do governo de Rondônia, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RO) e da Controladoria-Geral da União (CGU).
O encontro é uma oportunidade para empresários, gestores públicos e representantes de entidades refletirem sobre o papel da integridade e da ética nas relações institucionais, além de trocar experiências sobre práticas de gestão voltadas à prevenção da corrupção e à promoção de uma cultura de integridade.
Durante cerimônia realizada no dia 30 de outubro, em Porto Velho, o Sebrae em Rondônia firmou a adesão ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, programa de âmbito nacional coordenado pela CGU, que incentiva organizações privadas a implementarem políticas e práticas de integridade em suas rotinas de gestão.
Ao aderir ao pacto, as empresas assumem compromissos públicos com a ética e a transparência, sendo reconhecidas por promover um ambiente de negócios mais confiável e sustentável.
CULTURA DE INTEGRIDADE
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a adesão de instituições ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial reforça o esforço conjunto do estado na construção de uma cultura de integridade. “Temos trabalhado para consolidar em Rondônia um modelo de gestão pública baseado na ética, transparência e responsabilidade. A parceria fortalece essa agenda e inspira também o setor privado a seguir o mesmo caminho. Integridade não é apenas uma meta de governo, mas um compromisso permanente com a sociedade rondoniense”, salientou.
Segundo o diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, o pacto é uma ferramenta essencial para fomentar a integridade no ambiente empresarial. “O Pacto Brasil pela Integridade é um programa do governo federal com a CGU e, o Sebrae não poderia deixar de fazer essa adesão para depois compartilhar isso no estado inteiro no âmbito empresarial. A ética e a integridade são pilares essenciais para uma organização, especialmente para as que participam de licitações e contratos com o poder público”, destacou.
GOVERNANÇA PÚBLICA
O controlador-geral do Estado de Rondônia, José Abrantes Alves de Aquino, ressaltou que a presença da CGE-RO no evento simboliza o compromisso do governo em fomentar a integridade também no ambiente empresarial. “A integridade é um valor que precisa ser vivido por todos — pelo poder público, pelas empresas e pela sociedade. A CGE-RO tem trabalhado para que a cultura da integridade esteja presente em todas as esferas da gestão pública e também inspire o setor privado a adotar as melhores práticas de governança.”
A CGE-RO, como órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual reforça a importância de iniciativas como o Pacto Brasil pela Integridade Empresarial para a construção de um ambiente de negócios mais ético e para o fortalecimento da governança pública em Rondônia, contribuindo diretamente para consolidar políticas de transparência, integridade e responsabilidade na gestão pública.
