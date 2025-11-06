Rondônia lança Pacto Estadual pela Inovação em movimento conjunto pelo desenvolvimento sustentável

Publicada em 06/11/2025 às 16h20
O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e o Governo de Rondônia, realiza no próximo dia 19 de novembro (terça-feira), o lançamento oficial do Pacto Estadual pela Inovação, no Miniauditório da Faculdade Católica de Rondônia, em Porto Velho.
O evento acontece das 8h às 11h e é aberto à participação da imprensa e de convidados ligados aos setores de empreendedorismo, tecnologia e educação.
O Pacto Estadual pela Inovação é uma iniciativa que nasce com o propósito de unir governo, empresas, universidades e sociedade civil em torno de uma agenda comum para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, econômico e sustentável em todo o estado. O movimento é coordenado pelo Comitê de Tecnologia e Inovação do Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FROMIMPE).
A proposta é fortalecer o ecossistema de inovação rondoniense, promovendo conexões entre os 52 municípios do estado e valorizando suas vocações regionais. A ação está alinhada à agenda nacional de Territórios Inovadores, liderada pelo Sebrae Nacional, e marca um passo decisivo para consolidar Rondônia como uma referência em inovação na Amazônia.
O Sebrae em Rondônia e seus parceiros reforçam o convite para que a imprensa participe e registre esse marco para o desenvolvimento inovador de Rondônia, o movimento que vai impulsionar Rondônia rumo a um futuro mais inovador, competitivo e sustentável.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!