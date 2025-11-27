REFIS 2025: prazo para renegociar débitos atrasados se encerra nesta sexta-feira, 28

Por ASSESSORIA
Publicada em 27/11/2025 às 14h23
O prazo para adesão ao Programa de Refinanciamento de Dívidas – REFIS 2025 será encerrado na próxima sexta-feira, 28.
Interessados devem procurar a Central de Atendimento da Prefeitura de Jaru, das 7h30 até as 17h30.
Por meio do REFIS, os contribuintes jaruenses podem renegociar débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, com possibilidade de parcelamento em até 24 vezes e abatimento até 95% em juros e multas.
