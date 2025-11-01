Quadra de esportes no centro de Rolim de Moura será revitalizada em parceria com a iniciativa privada

Publicada em 01/11/2025 às 09h05
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Autarquia Municipal de Esportes (Amerolim), anunciou nesta sexta-feira (31) a revitalização da quadra de esportes localizada no canteiro central da Avenida 25 de Agosto, próxima à Rua Rio Madeira, no centro da cidade.
A melhoria será realizada em parceria com a empresa Rolão Materiais de Construção, que contribuirá com a recuperação do espaço, reforçando o compromisso da iniciativa privada com o desenvolvimento urbano e esportivo do município.
O anúncio foi feito pelo presidente da Amerolim, Willian Zanetti, e pelo empresário Odair José Santos Souza, que destacou a importância da parceria.
“Esse é um local central e muito frequentado por quem gosta de futsal. Vamos ajudar a revitalizar esse espaço, em parceria com a Amerolim, para que volte a ser um ponto de encontro e lazer para a comunidade”, afirmou o empresário.
A expectativa é que a obra seja concluída em até 90 dias, garantindo um ambiente mais moderno, seguro e adequado para a prática esportiva e atividades recreativas.
O prefeito Aldo Júlio agradeceu o apoio da empresa parceira e destacou a importância das ações conjuntas para o crescimento da cidade.
“Parcerias como essa demonstram o comprometimento da iniciativa privada com o bem-estar da nossa população. Quando somamos esforços, quem ganha é Rolim de Moura”, enfatizou o gestor municipal.
