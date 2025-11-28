PREVISÃO DO TEMPO: Sexta-feira (28) chuvosa no Norte

Publicada em 28/11/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (28), indica céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvas intensas para toda a região.
Pela manhã, as chances de chuva cobrem quase toda a região, com exceção do Amapá e norte do Pará e de Roraima.
À tarde, as chuvas tomam a região, sendo mais intensas e acompanhadas de trovoadas no Amazonas, Acre, Roraima, centro-sul do Pará e centro-norte do Tocantins.
Durante a noite, as chuvas deixam os estados do Amapá e do Acre e o extremo-sul de Rondônia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo de chuvas intensas para os estados do Tocantins, Acre, Rondônia e o centro-sul dos estados do Amazonas e do Pará, além de alerta de perigo potencial de chuvas intensas no norte do Amazonas e do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
