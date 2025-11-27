Prefeitura realizará Dia D de Vacinação Antirrábica no dia 13 de dezembro

Publicada em 27/11/2025 às 14h37
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) e do Núcleo de Vigilância em Saúde e Proteção Ambiental (NUVEPA), informa que realizará no sábado, 13 de dezembro, o Dia D de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, das 8h às 17h, em diversos pontos da cidade.
A iniciativa reforça o compromisso do município com a proteção animal e a prevenção da raiva, doença infecciosa grave, transmissível aos seres humanos e com alto índice de letalidade. A vacinação é gratuita e constitui uma importante medida de saúde pública, evitando surtos e garantindo maior segurança para a população.
Pontos de vacinação
Barracão do Divino Espírito Santo – Triângulo
Paróquia Nossa Senhora dos Seringueiros – Catedral – Centro
Escola Municipal Irmã Hilda – Santa Luzia
Escola Estadual Rocha Leal – São José
Escola Municipal Jesus Perez – Santo Antônio
Escola Municipal Saul Bennesby – Caetano
Escola Municipal José Carlos Nery – Próspero
Escola Municipal Cândida Maria M. Paula – Nossa Senhora de Fátima
Posto de Saúde Delta de Oliveira Martinez – Jardim das Esmeraldas
Posto de Saúde Sandoval Meira – Serraria
Posto de Saúde Irmã Maria Agostinho – 10 de Abril
Posto de Saúde Carlos Chagas – Tamandaré
Posto de Saúde Altamiro Barroso – Liberdade
Centro Odontológico Francisca Eunice Maciel – Planalto
