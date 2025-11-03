Prefeitura realiza segundo mutirão de ortopedia no CEM e reforça compromisso com o atendimento especializado

Publicada em 03/11/2025 às 14h34
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou no sábado (1º) o segundo mutirão de ortopedia no Centro de Especialidades Médicas (CEM), com o objetivo de agilizar o atendimento de pacientes que aguardavam por consultas, retornos e atualizações de receitas.
A ação reuniu 80 pacientes agendados entre 7h e 12h, e até as 10h mais de 50 pessoas já haviam sido atendidas pelo ortopedista. Durante o mutirão, foram realizadas consultas iniciais, retornos de acompanhamento e renovações de prescrição médica, garantindo a continuidade do tratamento e o cuidado com a saúde musculoesquelética dos pacientes.
De acordo com a médica responsável pelos atendimentos, os mutirões de ortopedia acontecem no primeiro sábado de cada mês, permitindo um acompanhamento periódico e contínuo dos pacientes. “A cada edição, conseguimos atender novos casos e dar retorno aos pacientes já acompanhados. Esse formato ajuda a reduzir a fila de espera e garante um atendimento mais ágil e eficiente”, destacou a profissional.
O Centro de Especialidades Médicas tem sido referência no atendimento à população que necessita de cuidados especializados. A realização dos mutirões representa um avanço no acesso à saúde e reforça o compromisso da atual gestão com a ampliação dos serviços oferecidos pela rede municipal.
O primeiro mutirão, realizado no mês anterior, atendeu 72 pacientes e já havia mostrado resultados positivos, com diagnósticos e tratamentos imediatos, além de encaminhamentos para exames complementares. Agora, com o segundo encontro, o programa se consolida como uma ação contínua e estratégica para fortalecer o sistema de saúde pública de Ji-Paraná.
Para o prefeito Affonso Cândido (PL), a iniciativa reflete o compromisso da administração com a eficiência e o cuidado com as pessoas.
“Estamos trabalhando para reduzir o tempo de espera e garantir que a população tenha acesso rápido e humanizado aos serviços de saúde. O mutirão de ortopedia é uma das ações que mostram que a gestão está atenta às necessidades da comunidade e comprometida com resultados reais”, ressaltou o prefeito.
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, segue investindo em ações que valorizam o atendimento humanizado e resolutivo, ampliando o alcance dos serviços e assegurando que mais pessoas recebam o cuidado que merecem, com qualidade, acolhimento e eficiência.
