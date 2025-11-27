Porto Velho se despede de Paulo Ramos, ferroviário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Publicada em 27/11/2025 às 16h20
É com profundo pesar que a Prefeitura de Porto Velho lamenta o falecimento do ferroviário Paulo da Costa Ramos, ocorrido nesta quarta-feira (26), em decorrência de complicações de saúde.
Paulo Ramos nasceu em 14 de janeiro de 1947, na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, foi chefe de trem, condutor de locomotiva e, desde janeiro de 2025, servidor do município, dedicando sua vida à preservação da memória ferroviária da capital, atuando, até seus últimos dias, na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
Com comprometimento e amor pela história da Madeira-Mamoré, ele participou diretamente das ações que marcaram o retorno da Litorina e da Locomotiva 18 em 2025, reafirmando seu legado e sua paixão pela ferrovia que simboliza Porto Velho e o patrimônio de Rondônia.
Neste momento de dor, a Prefeitura de Porto Velho manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, rogando a Deus que conceda conforto e paz a todos.
