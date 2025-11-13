Operação Cidade Limpa já tirou das ruas 88 mil toneladas de resíduos, o peso de 88 mil carros

Publicada em 13/11/2025 às 16h42
Em uma linguagem virtual simples, o Limpômetro é um aplicativo que permite a qualquer pessoa acompanhar o volume dos serviços de limpeza realizados em Porto Velho.
Na tela, os números parecem apenas dados técnicos, mas quando transformados em algo visível, mostram o verdadeiro tamanho do esforço para deixar a cidade limpa.
O ritmo de trabalho das equipes segue intenso. Até agora, já foram 10.015 quilômetros de vias limpas, 16.615 metros de canais desobstruídos, 990 bocas de lobo higienizadas e 88.609 toneladas de resíduos recolhidos.
Para se ter ideia da dimensão, as 88 mil toneladas de lixo já retiradas das ruas equivalem a 1.482 carretas de nove eixos. Se todas fossem enfileiradas, formariam um congestionamento de cerca de 45 quilômetros, o mesmo que ir de Porto Velho até próximo do Salsalito, pela BR-364. Um carro pequeno (como um Onix, Gol ou Uno) pesa cerca de 1 tonelada, 88 mil toneladas, equivale a 88 mil carros.
Engarrafamento de 45 km: aproximadamente à distância de Porto Velho até o Salsalito
Esses dados vão muito além de números em planilhas: representam ruas mais seguras, bairros livres de alagamentos e uma cidade que volta a respirar após décadas de transtornos causados pela falta de manutenção.
O trabalho integra a Operação Cidade Limpa, iniciada no primeiro dia da gestão do prefeito Léo Moraes, com o propósito de transformar a paisagem urbana e garantir mais qualidade de vida à população.
“Em dez meses de gestão, já conseguimos mudar a realidade de Porto Velho, mas isso é apenas o começo. Seguiremos trabalhando com determinação para resolver de forma definitiva os pontos críticos e os transtornos que há anos afetam a nossa cidade”, afirmou o prefeito.
Quer acompanhar o andamento da limpeza da cidade?
Acesse o Limpômetro.
