Novas turmas da Escola Móvel de Imagem Pessoal abrem inscrições em Rolim de Moura

Publicada em 03/11/2025 às 09h16
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da secretaria municipal de assistência social (SEMAS) informa que estão abertas as inscrições para novas turmas dos cursos da Escola Móvel de Imagem Pessoal, do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP). A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio do IDEP, o deputado estadual Cirone Deiró e a Prefeitura de Rolim de Moura, visando ampliar as oportunidades de qualificação profissional no município.
As novas turmas estão com inscrições abertas até 9 de novembro de 2025, e o processo deve ser realizado exclusivamente on-line, pelo portal do Governo de Rondônia, na aba do IDEP. As aulas acontecerão de forma presencial, no Espaço Alternativo (saída para Pimenta Bueno), onde está instalada a carreta-escola do IDEP.
Os cursos oferecidos são:
Automaquiagem (turno matutino, das 7h30 às 11h30);
Design de Sobrancelhas (turno vespertino, das 13h30 às 17h30);
Penteados e Tranças (turno noturno, das 18h30 às 22h30).
Cada turma conta com 20 vagas mais cadastro reserva, e a carga horária é de 40 horas. As aulas terão início no dia 10 de novembro e término em 21 de novembro de 2025.
As inscrições serão feitas por meio de formulário virtual (Google Forms) e exigem o uso de e-mail Gmail. O critério de seleção é a ordem de inscrição, sendo necessário cumprir os seguintes requisitos: idade mínima de 15 anos e ensino fundamental incompleto. Para confirmar a inscrição, é preciso anexar um único arquivo contendo RG ou certidão de nascimento (não pode ser CNH), CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.
Os participantes receberão certificado de conclusão mediante presença e participação em todas as atividades e avaliações.
A nova etapa de cursos tem início logo após o encerramento das primeiras turmas de formação, que foram concluídas nesta sexta-feira (31), também na carreta do IDEP instalada no Espaço Alternativo.
