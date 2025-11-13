Nova 364 celebra formatura de quase 400 colaboradores e marca o início de uma nova fase da BR-364

Publicada em 13/11/2025 às 14h30
Em um evento que marcou o início de uma nova fase na história da BR-364, a Nova 364 realizou a formatura simbólica de quase 400 colaboradores que atuarão nas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da rodovia, entre serviços operacionais e de atendimento pré-hospitalar. O encontro na segunda-feira (10) ocorreu na casa de eventos Prime House, em Ji-Paraná, reunindo representantes das 14 bases operacionais e administrativas distribuídas ao longo do trecho da concessão.
A celebração simboliza o encerramento do ciclo de capacitação teórica e prática dos profissionais que farão parte dos serviços de atendimento ao usuário, que serão implementados em breve. Além das equipes operacionais, também participaram as equipes do Atendimento Pré-Hospitalar (APH), responsáveis pelos primeiros socorros aos usuários. Durante a cerimônia, a empresa apresentou a frota de veículos que estará em campo: 18 viaturas de inspeção de tráfego, 14 ambulâncias de resgate, cinco guinchos leves, cinco guinchos pesados, três caminhões muncks e três caminhões-pipa.
As quase quatro centenas de colaboradores presentes foram parabenizadas pela diretoria pelos avanços alcançados até o momento, que refletem o empenho e a dedicação das equipes em todas as frentes de trabalho. A apresentação institucional destacou o impacto positivo das concessões rodoviárias na melhoria das condições de tráfego, na segurança e no conforto dos motoristas, evidenciando como o modelo de gestão adotado pela Nova 364 já vem elevando o padrão da BR-364. A diretoria reconheceu o esforço coletivo que tornou possível a consolidação da estrutura operacional e reforçou que cada colaborador tem papel direto na transformação da rodovia em um corredor mais seguro, eficiente e humano.
O diretor-presidente da Nova 364, Wagner Martins, destacou em sua fala a importância da valorização da mão de obra local e o protagonismo dos profissionais formados. “O futuro da Nova 364 está nas mãos de quem está aqui hoje. São pessoas que passaram por um processo intenso de capacitação e que agora fazem parte da construção de uma nova história para Rondônia”, afirmou. Já o gerente de Operações, Márcio Souto, reforçou a confiança nas equipes: “A equipe mais capacitada para cuidar da BR-364 está aqui. São esses profissionais que passaram pelo treinamento e já estão prontos para atuar em campo, garantindo uma rodovia mais segura e eficiente para nossos clientes.”
Entre os formandos, o sentimento de orgulho e propósito marcou o evento. A operadora de tráfego Carla Krenkel, de 31 anos, compartilhou sua experiência ao concluir o treinamento. “Antes eu trabalhava como manobrista de caminhão 3/4 e hoje realizo o sonho de integrar uma empresa que vai salvar vidas. O treinamento foi excepcional, um aprendizado para a vida toda. Todos os professores são nota mil, e a estrutura que temos hoje mostra o quanto a Nova 364 está bem preparada para atender os usuários da rodovia. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de poder crescer junto com a empresa”, afirmou.
Ao final, houve ainda um momento de diálogo entre direção e colaboradores, reforçando a política da Nova 364 de transparência interna: todos puderam tirar dúvidas sobre a concessão e compreender melhor o papel de cada setor. A empresa acredita que seus profissionais são os principais porta-vozes junto à sociedade, disseminando informações corretas sobre o trabalho em andamento.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões, que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
