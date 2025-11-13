Negociação de contas de luz entra no clima da Black Friday com até 80% de desconto

Publicada em 13/11/2025 às 14h12
A temporada de descontos chegou também para quem está com contas de energia em atraso. Aproveitando o clima da Black Friday, a Energisa lançou uma campanha especial que oferece até 80% de desconto nas faturas vencidas, além da possibilidade de parcelamento. É uma oportunidade para aliviar o orçamento e começar o mês com as contas em dia, sem precisar sair de casa.
A iniciativa chega em um momento em que muitas famílias enfrentam dificuldades para manter as contas em dia. Segundo o Banco Central, mais de 27% da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas. Para o gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia, Bernardo Moreira, a campanha é uma forma de apoiar os clientes e reduzir a inadimplência: “É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito”, afirma.
A campanha é válida para todos os clientes com uma ou mais faturas vencidas e pode ser acessada de forma totalmente digital. Para participar, basta entrar no aplicativo Energisa On ou no site www.energisa.com.br, com CPF e RG em mãos. O processo de negociação é simples e seguro, e o cliente pode escolher entre pagamento à vista ou parcelado, utilizando Pix, cartão de crédito ou débito, tudo feito diretamente pelo celular ou computador.
PIX: praticidade que pode virar prêmio
E quem optar pelo Pix como forma de pagamento ainda pode transformar esse hábito em uma chance de ganhar prêmios. A Energisa está promovendo a campanha Show de Prêmios, que vai distribuir mais de R$ 150 mil em recompensas. Entre os prêmios estão três anos de conta de luz grátis, caixas de som portátil, vale-compras de R$ 250 nas Casas Bahia, descontos de R$ 150 na fatura e até um caminhão de prêmios no valor de R$ 30 mil. O próximo sorteio dos três anos de conta será no dia 17 de novembro.
Para pagar com Pix é simples:
Abra o app do seu banco ou carteira digital;
Escolha a opção PIX;
Aponte a câmera do celular para o QR Code impresso na conta de luz;
Confira os dados e confirme o pagamento.
Após o pagamento, o cliente pode se cadastrar no site pix.energisa.com.br e girar a roleta da sorte digital, concorrendo a mais de 600 prêmios. É mais uma forma de transformar o compromisso com as contas em uma oportunidade de ganhar.
