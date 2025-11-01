Ji-Paraná intensifica ações de orientação, prevenção e acolhimento nas unidades de saúde do município
Por ASSESSORIA
Publicada em 01/11/2025 às 08h58
1º de Novembro marca o início de campanhas importantes para a saúde:

Novembro Azul – Câncer de Próstata

O cuidado com a saúde do homem começa pela prevenção.

Novembro Azul – Diabetes

Alimentação saudável, atividade física e exames em dia fazem a diferença!

Juntos pela vida dos nossos pequenos guerreiros prematuros.

Durante todo o mês, a Prefeitura de Ji-Paraná vai intensificar ações de orientação, prevenção e acolhimento nas unidades de saúde do município.

Cuidar da vida é o que nos move.

