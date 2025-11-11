Integrante do Ministério Público de Rondônia recebe Medalha de Honra do CNPG em Brasília

Publicada em 11/11/2025 às 15h33
O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Ivanildo de Oliveira, foi condecorado com a Medalha de Honra durante o Congresso Nacional do Ministério Público, nesta terça-feira (11/11), em Brasília. A homenagem foi entregue pelo presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur.
A Medalha de Honra é uma distinção concedida pelo CNPG a membros que contribuem para a melhoria do Ministério Público no país. A entrega ocorreu durante reunião do Conselho, que reúne Procuradores-Gerais dos estados e da União. O objetivo é valorizar quem atua para garantir direitos e promover justiça. A condecoração reconhece a atuação do membro então Procurador-Geral de Justiça nos períodos 2009/2011, 2021/2023 e 2023/2025, voltada ao fortalecimento do Ministério Público brasileiro.
Ivanildo de Oliveira participou de ações estratégicas em diferentes gestões, ajudando a desenvolver projetos e políticas institucionais que tornaram o Ministério Público de Rondônia mais eficiente e próximo da sociedade. A homenagem, com reconhecimento nacional, reforça o papel do MPRO em defesa da sociedade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!