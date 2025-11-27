Governo de Rondônia realiza formatura da 1ª turma da Academia de Formação e Especialização de Agentes de Segurança Viária

Publicada em 27/11/2025 às 16h16
O governo de Rondônia realiza, nesta sexta-feira (28), a formatura da Academia de Formação e Especialização de Agentes de Segurança Viária (AcadeVia), contemplando aproximadamente 500 agentes de trânsito. Na oportunidade, também serão homenageados 130 servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), que dedicaram 30 anos ou mais na prestação de serviço em prol da segurança viária, além da entrega de Medalhas de Mérito de Trânsito. A cerimônia está marcada para as 16h, no auditório de uma instituição de ensino superior privada, em Porto Velho. A solenidade deve reunir cerca de mil pessoas, entre servidores, convidados e autoridades.
A AcadeVia é um centro de estudos e qualificação para os servidores do órgão, e também aos cursos de formação e atualização oferecidos para condutores em geral. A formação foca na capacitação técnica e no desenvolvimento de competências para fiscalização, educação e engenharia de tráfego.
MARCO HISTÓRICO
Conectada aos princípios de segurança viária e mobilidade urbana sustentável, a AcadeVia foi criada alinhada às novas atribuições do Departamento, previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) aprovado pela Lei nº 6.143, de 29 de agosto de 2025.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, acrescentou que a preparação é essencial para garantir que as ações no trânsito sejam pautadas pela legalidade, eficiência e respeito ao cidadão. “Este é um marco histórico para a segurança viária rondoniense, cujo objetivo primordial é salvar vidas no trânsito. Isso não é apenas um avanço administrativo, mas um compromisso com um futuro mais seguro e humano para Rondônia, que merece ser celebrado por todos.”
SERVIÇO
Evento: Formatura da Academia de Formação e Especialização de Agentes de Segurança Viária (AcadeVia)
Data: 28/11, às 16h
Local: Rua Matrinchã, nº 9.96, Bairro Lagoa, Porto Velho
