OPORTUNIDADES

Governo de Rondônia promove Feirão da Empregabilidade nesta quinta-feira, 13, com foco na inclusão de pessoas com deficiência

Feirão da Empregabilidade (PcD), acontece nesta quinta-feira (13), das 8h às 16h, no Tudo Aqui – Centro (3º piso), localizado na Avenida 7 de Setembro, nº 830, Bairro Centro, em Porto Velho