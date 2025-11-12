Governo de Rondônia promove Feirão da Empregabilidade nesta quinta-feira, 13, com foco na inclusão de pessoas com deficiência

Publicada em 12/11/2025 às 09h01
O governo de Rondônia realiza, nesta quinta-feira (13), das 8h às 16h, o Feirão da Empregabilidade (PcD), no Tudo Aqui – Centro (3º piso), localizado na Avenida 7 de Setembro, nº 830, Bairro Centro, em Porto Velho, reunindo diversos órgãos e instituições parceiras para oferecer serviços e oportunidades de trabalho voltados às Pessoas com Deficiência (PcD). A ação busca promover inclusão, qualificação e acesso ao mercado formal de trabalho.
Coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda (Coter), em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/MTE), o evento integra a programação alusiva ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. O objetivo é fortalecer as políticas públicas de empregabilidade, qualificação profissional e geração de renda, ampliando a valorização do capital humano e a articulação entre instituições públicas e privadas.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento garante mais oportunidades de inclusão e crescimento profissional. “O governo tem trabalhado para construir uma Rondônia cada vez mais inclusiva, em que todos possam participar do desenvolvimento econômico do estado. O Feirão da Empregabilidade é um exemplo de política pública que abre portas, gera oportunidades e valoriza o potencial das pessoas”, enfatizou.
ATENDIMENTOS GRATUITOS
Durante o evento, o público terá acesso a uma ampla rede de atendimentos gratuitos, como emissão de documentos, orientação jurídica, serviços de saúde, marcação de consultas, atualização do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), informações sobre trânsito e mobilidade urbana, além de cadastros e benefícios sociais. Participam da ação instituições como, Sistema Nacional de Emprego (Sine Rondônia), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), Sistema Fecomércio (Sesc/Senac), entre outros parceiros.
O secretário da Sedec, Lauro Fernandes, ressaltou que o Feirão é um marco importante para o fortalecimento das políticas de inclusão no estado. “O governo de Rondônia tem investido em ações que promovem a inserção produtiva e a autonomia das pessoas com deficiência. O Feirão é uma oportunidade real de acesso ao mercado de trabalho, e estamos empenhados em aproximar empregadores e candidatos para que novas contratações possam acontecer.”
VAGAS EXCLUSIVAS
Até o momento, para o Feirão, estão disponíveis 51 vagas de emprego exclusivas para PcD, cadastradas por empresas parceiras em diversas áreas de atuação. Entre os cargos ofertados estão:
Assistente financeiro;
Soldador;
Servente de obras;
Servente de limpeza;
Ajudante de obras;
Lavador de ônibus;
Vigilante;
Auxiliar e assistente administrativo;
Recepcionista;
Operador de caixa;
Atendente;
Auxiliar de estoque, entre outros.
As empresas interessadas em participar do Feirão e que possuem vagas para pessoas com deficiência ainda, podem procurar o Sine Estadual para cadastrar suas oportunidades.
VAGAS DE EMPREGO EM RONDÔNIA
Além das oportunidades exclusivas do Feirão, o Sine-RO segue ampliando o número de vagas abertas em todo o Estado. Atualmente, são 3.010 vagas disponíveis, sendo 650 novas vagas cadastradas nesta semana. As cidades com maior oferta de empregos são: Porto Velho – 1.200 vagas; Ariquemes – 380 vagas; Ji-Paraná – 290 vagas; Cacoal – 210 vagas; e Vilhena – 200 vagas. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site ou aplicativo do Sine-RO, onde é possível consultar as oportunidades disponíveis e acompanhar o processo de seleção. O Sine-RO oferece atendimento e suporte aos candidatos que necessitam de auxílio no cadastro ou encaminhamento às vagas.
