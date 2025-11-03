Governo assina termo de construção do Centro de Treinamento das Forças de Segurança Pública

Publicada em 03/11/2025 às 08h28
O governo de Rondônia oficializou na sexta-feira (31), a assinatura da Ordem de Serviço para construção do Centro de Treinamento das Forças de Segurança Pública “Capitão Sílvio”, em Ariquemes. O empreendimento, com investimento de R$ 3,95 milhões, representa um marco histórico para o fortalecimento da formação e capacitação dos profissionais de segurança do Vale do Jamari e de todo o estado.
O projeto começou a ganhar forma no final de 2020, com as tratativas entre a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), um representante do legislativo estadual, e o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), com apoio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Funesp). Desde então, foram superados desafios fundiários, técnicos e administrativos até a consolidação da estrutura que será implantada no município.
Com uma área totalmente regularizada e planejamento detalhado, o complexo contará com academia, área de pilates e artes marciais, vestiários, centro aquático, salão de convivência, campo de futebol society, quadra de vôlei de areia, estacionamento, pavimentação completa e guarita de segurança.
O espaço foi idealizado para atender às demandas de formação continuada, condicionamento físico e aprimoramento técnico-operacional das forças policiais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento reforça o comprometimento do estado com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública. “Estamos investindo em estrutura e capacitação porque acreditamos que a segurança de Rondônia se constrói com preparo, valorização e condições adequadas de trabalho. O Centro de Treinamento ‘Capitão Sílvio’ será um espaço de excelência, que vai refletir diretamente na qualidade do serviço prestado à população”, enfatizou.
A assinatura aconteceu no 7º batalhão da Polícia Militar, em Ariquemes
O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Vital, ressaltou o trabalho integrado entre as instituições e o empenho das equipes envolvidas na viabilização do projeto. “Cada etapa vencida da regularização do terreno à conclusão dos projetos técnicos representa a união de esforços de muitas mãos comprometidas com o fortalecimento da segurança pública. Este centro será um legado de qualificação e integração para todos os profissionais da segurança publica.”
O Centro de Treinamento das Forças de Segurança Pública “Capitão Sílvio” simboliza o avanço de Rondônia na construção de uma segurança pública moderna, humana e eficiente, reforçando o compromisso do governo do estado com a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.
