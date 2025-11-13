Feira reúne órgãos públicos e parceiros em ações de cidadania e fortalecimento do campo

Publicada em 13/11/2025 às 16h25
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realiza de 27 a 30 de novembro, no Complexo Madeira-Mamoré, a Agrotec – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar.
Com o apoio de instituições públicas e privadas, o evento promete ser um marco no calendário rural de Rondônia, reunindo produtores e parceiros para fortalecer o agronegócio e valorizar a agricultura familiar.
O pavilhão institucional contará com a presença de diversos órgãos e entidades, como Emater, Ifro, DPU, DPE, Tribunal de Justiça (TJ), Sebrae, Funasa, Rioterra, Ecoporé, Embrapa, Senar, OCB, Faperon, Aprosoja-RO, Crea-RO, PM, Floresta+, além de iniciativas ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Entre os destaques, a Funasa apresentará o programa Salta-Z e o laboratório móvel de análises de água, enquanto outras instituições levarão ações voltadas à sustentabilidade e inovação no campo.
Durante os quatro dias de evento, o público poderá ter acesso a atendimentos, orientações técnicas, exposições, projetos e serviços gratuitos voltados ao produtor rural. Entre as ações previstas estão a divulgação de programas de fomento, regularização fundiária, acesso a políticas públicas, pesquisa agropecuária, sustentabilidade e inovação tecnológica.
Também haverá serviços de cidadania, com destaque para o Justiça Rápida Digital, que realizará atendimentos em guarda de menores, reconhecimento de paternidade e outros serviços jurídicos simplificados.
O secretário da Semagric, Rodrigo Nogueira, destacou a importância da Agrotec para o desenvolvimento rural do município. “A feira é um espaço de integração entre o poder público, o produtor e as instituições parceiras. Vamos mostrar que Porto Velho tem um campo forte, produtivo e cada vez mais conectado com a inovação e a sustentabilidade. Essa troca de experiências e conhecimentos é o que impulsiona o crescimento do nosso agronegócio”, afirmou.
Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o evento representa um compromisso da gestão municipal com o setor produtivo. “O agronegócio é uma das principais forças da nossa economia e precisamos continuar apoiando quem produz, gera emprego e movimenta a capital. A Agrotec será mais do que uma feira, será uma vitrine para mostrar o potencial de Porto Velho e um espaço de valorização do trabalhador rural e da agricultura familiar”, ressaltou o prefeito.
