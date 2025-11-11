Estabilidade e transparência consolidam previdência de Rondônia entre as mais eficientes do país

Publicada em 11/11/2025 às 15h25
Em um cenário nacional desafiador para os regimes próprios de previdência, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) se destaca pela estabilidade, transparência e sustentabilidade conquistadas ao longo do último triênio. O patrimônio do Fundo Previdenciário Capitalizado alcançou R$ 6,66 bilhões, resultado de uma política de investimentos pautada por rigor técnico e responsabilidade. Até setembro de 2025, o Iperon registrou rentabilidade acumulada de 28,84%, resultado acumulado de 34,56% e desempenho equivalente a 119,87% da meta atuarial definida para o período 2023–2025. Esses números consolidam o Instituto entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) mais eficientes do país.
Os avanços obtidos refletem um modelo de gestão que alia planejamento, disciplina financeira e governança integrada, garantindo que o Instituto siga crescendo com segurança e previsibilidade. Além dos resultados financeiros, o Iperon consolidou um ambiente administrativo moderno, com processos digitais, indicadores de desempenho e controles internos aprimorados, fortalecendo a confiança do servidor e da sociedade.
Entre as ações mais representativas estão a digitalização da Prova de Vida e do recadastramento, que alcançaram mais de 9 mil beneficiários e elevaram o índice de atualização cadastral para 81,81% dos segurados até novembro de 2025, representando um crescimento superior a 530% em relação a 2020, e o projeto Iperon Perto de Você, que ampliou o alcance do Instituto, levando atendimento e orientação previdenciária a 19 municípios do interior, aproximando o Iperon de quem está na base do serviço público.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem hoje uma previdência sólida, transparente e moderna, sendo referência nacional em administração pública sustentável, com governança reconhecida pela certificação máxima de excelência previdenciária do país. “O governo do estado segue trabalhando para manter uma gestão segura e responsável voltada ao servidor público”, ressaltou.
Segundo o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, “o servidor é a razão de tudo o que fazemos. Cada melhoria, cada decisão e cada investimento têm um propósito: garantir segurança e confiança a quem dedicou anos de trabalho ao serviço público,” afirmou.
O diretor administrativo e financeiro do Iperon, Delner do Carmo, reforçou que os resultados são fruto de coerência e continuidade: “A previdência é construída com constância. Quando a gestão mantém foco, técnica e responsabilidade, os resultados aparecem e, mais importante, permanecem, garantindo que o modelo que deu certo continue gerando segurança para o servidor e equilíbrio para o estado”, destacou.
