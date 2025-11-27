Em visita a OAB Rondônia, Nova 364 estreita cooperação institucional sobre concessão da BR-364

Publicada em 27/11/2025 às 14h21
Na última quarta-feira (26), a Nova 364 participou de uma reunião institucional com o presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira. O encontro teve como objetivo apresentar oficialmente a concessionária à seccional de Rondônia e discutir os principais aspectos regulatórios que pautam o contrato de concessão da BR-364. Estiveram presentes o diretor-presidente, Wagner Martins, o gerente de Relações Institucionais, João Siqueira, e o advogado sênior Igor Fermin.
Ao longo da conversa, a concessionária detalhou pontos técnicos da estrutura contratual e das diretrizes regulatórias que orientam sua atuação. O ambiente foi marcado por diálogo claro e transparente, reforçando o caráter institucional da aproximação entre as entidades. A Ordem, reconhecida por seu papel na defesa da cidadania, demonstrou interesse em ampliar o entendimento sobre o modelo de concessão aplicado à rodovia.
A Nova 364 também destacou o amplo plano de investimentos previsto para o trecho, com foco na melhoria da infraestrutura, na expansão da capacidade viária e no aumento da segurança dos usuários. Entre os pontos apresentados, o estudo anual de tráfego foi ressaltado como instrumento essencial para subsidiar decisões técnicas e orientar a execução dos gatilhos de investimento previstos no contrato.
O diretor-presidente, Wagner Martins, avaliou positivamente o encontro. “A transparência é um dos pilares da nossa atuação. Acreditamos que o diálogo com instituições como a OAB fortalece o acesso da população a informações precisas e contribui para aumentar a confiança social no processo de concessão”, afirmou. O encontro encerrou-se com o compromisso de manter o canal de cooperação ativo.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia é responsável pela administração de 686,7 quilômetros da BR-364, no trecho entre Porto Velho e Vilhena. Considerada uma das principais vias de escoamento da produção agrícola da região Norte, a rodovia receberá investimentos superiores a R$ 12 bilhões, contemplando obras de duplicação, faixas adicionais, vias marginais e o projeto Expresso Porto.
