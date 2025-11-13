Educação em foco: Prefeitura e UNIR avançam em parceria para oferta de cursos de graduação, mestrado e doutorado

Publicada em 13/11/2025 às 09h02
Na tarde desta quarta-feira, 12 de novembro, o gabinete do prefeito recebeu a reitoria da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) para tratar de uma importante parceria voltada à valorização dos profissionais da educação municipal.
O encontro teve como objetivo discutir a implantação de cursos de mestrado para professores da rede municipal e avaliar a viabilidade de futuros cursos de graduação no município.
Participaram da reunião a primeira-dama Delzira Campos, a secretária municipal de Educação Cíntia Waiandt e sua equipe gestora, diretores escolares e o vereador Waltinho Lara.
Representando a UNIR, estiveram presentes a reitora professora Marília Pimentel, o vice-reitor professor Denny Mesquita e sua equipe gestora, que manifestaram total interesse em contribuir para o fortalecimento da educação em Espigão do Oeste.
O prefeito destacou que este é um sonho antigo dos profissionais da educação, que agora começa a se tornar realidade. Ele lembrou ainda que, recentemente, esteve em Porto Velho com a reitora Marília Pimentel e com representantes da Casa Legislativa, ocasião em que as primeiras tratativas desta parceria foram iniciadas.
O próximo passo será a análise de viabilidade e a definição dos cursos mais adequados às necessidades da classe, marcando um avanço significativo rumo à transformação da educação em nosso município.
“Estamos próximos de realizar um grande sonho da nossa categoria. Investir na formação continuada dos profissionais é investir diretamente na qualidade da educação de Espigão do Oeste”, destacou o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!