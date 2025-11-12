Com ação integrada, “Operação Força Total” reforça segurança e combate a criminalidade em Porto Velho

Publicada em 12/11/2025 às 16h06
Com o intuito de fortalecer o enfrentamento à criminalidade e ampliar a segurança da população, o governo de Rondônia realizou, no dia 10 de novembro, a “Operação Força Total”, mobilizando efetivos nas ruas de Porto Velho. A ação faz parte das estratégias estaduais voltadas ao combate do crime organizado, realizadas semanalmente.
A operação, coordenada pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), contou com a atuação conjunta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Polícia Penal, com o objetivo de ampliar o controle, as fiscalizações e o combate ao crime organizado nas ruas e no sistema prisional.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações integradas entre as forças de segurança reforçam o empenho do estado na proteção da população.
A Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), atuou na operação com a coleta e análise de informações, realizando o acompanhamento 24 horas por dia dos reeducandos monitorados por tornozeleira eletrônica. Além disso, a equipe esteve nas ruas fiscalizando o deslocamento dos monitorados e identificando possíveis foragidos.
O diretor da Umesp, Eliel de Souza, destacou a importância do monitoramento eletrônico. “A tornozeleira permite acompanhar em tempo real o deslocamento do monitorado, reduzindo o encarceramento e fortalecendo a reintegração social.”
O secretário da Sejus, Marcus Rito, reforçou o papel da tecnologia. “Com a monitoração eletrônica, atuamos de forma mais eficiente e preventiva, garantindo o cumprimento das regras e a segurança da população”, evidenciou.
A Operação Força Total faz parte das ações estratégicas e integradas do governo de Rondônia, com foco em:
Retirar armas ilegais das ruas;
Combater o tráfico de drogas;
Desarticular redes criminosas; e
Reforçar a tranquilidade social.
