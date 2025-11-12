“Colocamos peritos onde nunca houve”, afirma ministro Wolney Queiroz sobre expansão da perícia médica

Publicada em 12/11/2025 às 15h56
Após quase 15 anos sem contratações, o Ministério da Previdência Social recebeu, em setembro, o reforço de 500 novos peritos médicos federais aprovados em concurso realizado em 2025. Os profissionais atuarão no sentido de fortalecer a capacidade de atendimento previdenciário e garantir maior eficiência na análise de benefícios e na qualidade da perícia médica.
Entrevistado nesta quarta-feira, 12 de novembro, no programa Bom Dia, Ministro, o titular da pasta, Wolney Queiroz, ressaltou a importância das contratações e frisou que o atendimento tende a ser cada vez mais humanizado. “A gente colocou peritos onde nunca houve. Nós colocamos dois peritos em Breves, na ilha do Marajó (PA). Nunca teve perito lá. É importante dizer que são médicos peritos federais. É uma carreira do Estado. Eles fizeram um concurso para isso e o concurso foi muito concorrido”, explicou o ministro.
Ao comentar sobre a chegada dos novos servidores, Wolney Queiroz destacou o processo de capacitação conduzido pelo ministério para garantir a qualidade do atendimento. Segundo ele, o treinamento tem enfatizado não apenas os aspectos técnicos da perícia, mas também a importância da empatia e do cuidado no contato com os segurados.
“Nós temos pessoas preparadas, estudiosas, craques. A maior parte deles está tendo o primeiro emprego agora. Estão animados. Eu fiz uma reunião com eles de capacitação em Brasília, e disse: ‘olha, vocês têm um desafio que é o de atender um, dois, cem, mil, dez mil, sem entrar no automático. Saber que cada um é uma vida, é uma pessoa. É uma pessoa que, às vezes, está passando por uma situação difícil. E vocês precisam ter todo carinho, todo cuidado com eles. Estão muito conscientes desse trabalho e da importância dele”, prosseguiu o ministro.
QUADRO DE SERVIDORES — O ministro lembrou que a realização do concurso marcou um avanço significativo para recompor o quadro de servidores da Previdência Social, que vinha sofrendo com a defasagem de profissionais ao longo dos anos. “O Brasil tinha cerca de seis mil peritos, e ao longo do tempo foi perdendo. Hoje, tem menos de três mil. Quando a gente fez esse concurso e aumentou em 500 o número de peritos foi um passo muito importante, porque há quase 15 anos não havia concurso. Foi uma vitória realizar esse concurso e dar posse a esses peritos médicos federais”, concluiu.
LINGUAGEM SIMPLES – Outro ponto importante destacado por Wolney Queiroz durante o programa é o trabalho realizado pelo Ministério da Previdência Social no uso de uma linguagem cada vez mais simples e acessível a todos os brasileiros. “Temos uma portaria estabelecendo a linguagem simples como uma obrigatoriedade do Ministério da Previdência Social e do INSS. Mudei a palavra ressarcimento para reembolso, dinheiro de volta, dinheiro devolvido, porque às vezes as pessoas não têm a prática de saber o que significa ressarcimento, então veja, a linguagem simples é um aprendizado, é uma coisa que nós temos que fazer constantemente”, afirmou.
QUEM PARTICIPOU — O “Bom Dia, Ministro” é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Participaram do programa desta quarta-feira (12/11) a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões (EBC), o Diário de Pernambuco, de Recife; a Rádio TMC, de São Paulo (SP); o Portal Extra, do Rio de Janeiro (RJ); a CBN Londrina (PR); a Rádio Norte FM, de Manaus (AM); a Rádio Bandnews, de Salvador (BA); e o Portal O Tempo, de Belo Horizonte (MG).
