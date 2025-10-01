Semsau e Unidades Básicas de Saúde estarão com atendimento noturno especial para as mulheres

Por assessoria
Publicada em 01/10/2025 às 15h06
Mulher, este é o seu momento! Durante todo o mês de outubro, a SEMSAU e as Unidades Básicas de Saúde estarão com atendimento noturno especial, das 18h às 22h, para que você possa cuidar da sua saúde com mais tranquilidade e comodidade.
Nessas ações você terá acesso a:
Consulta médica
Coleta de preventivo
Solicitação de mamografia
Testes rápidos de IST’s
Confira as datas e unidades participantes.
Não deixe passar — a prevenção é o melhor caminho para uma vida mais saudável e cheia de cuidado.
Venha, participe e cuide de quem é mais importante: você!
