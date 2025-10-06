PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (6) de pancadas de chuvas no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 06/10/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta segunda-feira (6), indica muitas nuvens e chuvas em algumas áreas.

Pancadas de chuvas e trovoadas se concentram em Rondônia, no sul e sudoeste do Amazonas, atingindo também a capital Manaus. A mesma condição afeta municípios do Pará e Acre, em Jacareacanga e Feijó, respectivamente.

No restante dos territórios do Amazonas, Acre, em Roraima e nos municípios paraenses, Óbidos e Aveiro, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas.

O tempo segue com muitas e poucas nuvens no Amapá, Pará e Tocantins, incluindo as capitais, Macapá, Belém e Palmas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e Porto Velho. Já a máxima pode chegar até 40°C em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 100%.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

