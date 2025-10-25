PREVISÃO DO TEMPO: sábado (25) com pancadas isoladas no Norte

Publicada em 25/10/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (25), indica pancadas de chuva isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas em todo Acre, boa parte do Amazonas e no norte de Rondônia, como em Buritis. O Inmet adverte para perigo potencial de baixa umidade no centro sul de Tocantins, como também na capital, Palmas.
A manhã é marcada por céu nublado com pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas em grande parte da extensão do Acre, Amazonas, no oeste de Roraima, no leste do Amapá e no litoral do Pará, como também na capital Belém. O dia começa com o céu com muitas e poucas nuvens por todo Tocantins, quase todo Pará e no restante dos territórios do Amapá e de Roraima. Muitas nuvens com pancadas atingem o estado de Rondônia e o leste do Amazonas, como nas capitais Porto Velho e Manaus.
Durante a tarde, o céu nublado com pancadas avança e cobre os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Porto Grande, no Amapá. Chuvas isoladas afetam o leste de Roraima e o sudoeste paraense, como em Santarém. O tempo no restante do Pará e em Tocantins segue firme.
À noite, as pancadas com trovoadas seguem nas mesmas regiões, como também o céu com poucas e muitas nuvens no Pará e em Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Palmas e Belém. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!