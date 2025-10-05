PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá chuvas isoladas em parte dos estados neste domingo (5)

Publicada em 05/10/2025 às 10h00
O Acre e Rondônia terão muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em todo o estado. No Amazonas, o tempo também será de chuvas, com maior intensidade nos municípios de Tapauá, Novo Aripuanã, Manicoré e Borba.
Em Roraima, o céu ficará encoberto com pancadas de chuva isoladas, enquanto o Amapá terá tempo estável e claro durante todo o dia. No Pará, a faixa que vai de Aveiro até Novo Progresso terá chuvas, e o restante do estado permanece com tempo claro.
No Tocantins, uma pequena área deve registrar chuvas nos municípios de Porto Alegre do Tocantins e Taipas do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
