PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá chuvas isoladas em parte dos estados neste domingo (5)
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 05/10/2025 às 10h00
Nos acompanhe pelo Google News

 O Acre e Rondônia terão muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em todo o estado. No Amazonas, o tempo também será de chuvas, com maior intensidade nos municípios de Tapauá, Novo Aripuanã, Manicoré e Borba.

Em Roraima, o céu ficará encoberto com pancadas de chuva isoladas, enquanto o Amapá terá tempo estável e claro durante todo o dia. No Pará, a faixa que vai de Aveiro até Novo Progresso terá chuvas, e o restante do estado permanece com tempo claro.

No Tocantins, uma pequena área deve registrar chuvas nos municípios de Porto Alegre do Tocantins e Taipas do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Geral Tempo
Imprimir imprimir