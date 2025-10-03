PREVISÃO DO TEMPO: nesta sexta-feira (3) chuvas intensas; Acre, Amazonas e Rondônia estão sob alerta
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 03/10/2025 às 08h00
 O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestades para Amazonas, Acre e Rondônia.

No Acre, a manhã terá chuvas intensas nos municípios de Feijó, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira. Durante a tarde, a tempestade se intensifica em todo o estado.

No Amazonas e em Rondônia, a previsão é de chuva ao longo de todo o dia. Roraima também deve registrar precipitações na maior parte da região.

No Pará, a faixa sudoeste, que inclui Altamira e São Félix do Xingu, terá manhã sem chuvas, mas as precipitações aumentam no período da tarde.

Já no Amapá, de Oiapoque a Vitória do Jari, a previsão indica muitas nuvens com chuvas isoladas.

Em Tocantins, a maior parte do estado terá tempo claro. Apenas municípios como Sítio Novo, Araguatins e São Bento do Tocantins podem registrar chuvas isoladas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 100%.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

