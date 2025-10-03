PREVISÃO DO TEMPO: nesta sexta-feira (3) chuvas intensas; Acre, Amazonas e Rondônia estão sob alerta

Publicada em 03/10/2025 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestades para Amazonas, Acre e Rondônia.
No Acre, a manhã terá chuvas intensas nos municípios de Feijó, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira. Durante a tarde, a tempestade se intensifica em todo o estado.
No Amazonas e em Rondônia, a previsão é de chuva ao longo de todo o dia. Roraima também deve registrar precipitações na maior parte da região.
No Pará, a faixa sudoeste, que inclui Altamira e São Félix do Xingu, terá manhã sem chuvas, mas as precipitações aumentam no período da tarde.
Já no Amapá, de Oiapoque a Vitória do Jari, a previsão indica muitas nuvens com chuvas isoladas.
Em Tocantins, a maior parte do estado terá tempo claro. Apenas municípios como Sítio Novo, Araguatins e São Bento do Tocantins podem registrar chuvas isoladas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
