Prefeitura inaugura espaço Gotas Mágicas no CMEI Maria Madalena Gonzaga Thomaz

Publicada em 02/10/2025 às 15h01
A Prefeitura de Pimenta Bueno inaugurou nesta quarta-feira (01/10/25) o Espaço Gotas Mágicas, um aqua parque infantil construído no CMEI Maria Madalena Gonzaga Thomaz. O novo espaço foi projetado para proporcionar lazer, diversão e aprendizado às crianças atendidas pela unidade, reforçando o compromisso da gestão com a qualidade da educação infantil no município.
O Centro Municipal Educação Infantil Maria Madalena Gonzaga Thomaz foi fundado em 18 de fevereiro de 2011 e atualmente atende 130 crianças de 1 a 3 anos de idade. Com uma equipe de 22 profissionais, a instituição atua de forma dedicada para oferecer um ambiente seguro, acolhedor e voltado ao desenvolvimento integral dos alunos.
Durante a inauguração, autoridades municipais, gestores da educação, pais e representantes da comunidade estiveram presentes. A criação do Espaço Gotas Mágicas simboliza mais um avanço para a rede municipal de ensino, unindo educação, carinho e respeito às famílias de Pimenta Bueno.
