Alex Redano solicita substituição do telhado do Colégio Tiradentes da PM em Ariquemes

Publicada em 01/10/2025 às 13h40
Parlamentar reforça a necessidade de obras para garantir segurança e melhores condições à comunidade escolar (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com encaminhamento à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), solicitando a substituição do telhado do Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Ariquemes.
De acordo com o parlamentar, a medida é necessária devido ao desgaste da estrutura atual, já que algumas telhas se encontram quebradas e deterioradas, comprometendo a segurança e o bem-estar da comunidade escolar.
“Essa manutenção é fundamental para garantir segurança e conforto aos alunos e servidores, preservar o patrimônio público e evitar problemas como infiltrações e excesso de calor nas salas de aula”, destacou Redano.
Solicitação busca atender alunos e professores, assegurando estrutura adequada para as atividades pedagógicas (Foto: Mateus Andrade)
A iniciativa busca assegurar melhores condições de estudo e de trabalho para estudantes, professores, profissionais e visitantes que utilizam diariamente o espaço escolar.
Com a substituição do telhado, o deputado reforça seu compromisso em trabalhar por melhorias na área da educação, atendendo demandas que impactam diretamente na qualidade de vida da população.
