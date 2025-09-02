ARIQUEMES

Vereador tem nova derrota em recurso e perde ação que garante liberdade de expressão a cidadão

Turma Recursal do TJRO manteve rejeição de queixa-crime de Lucas Follador contra suposto ofensor, entendendo que críticas em rede social não configuraram difamação e estavam protegidas pelo direito constitucional da liberdade de expressão