SINTERO e Sinder dialogam sobre pendências do PASEP e destacam unidade sindical

Publicada em 03/09/2025 às 14h30
Na manhã desta quarta-feira, 3 de setembro, o SINTERO recebeu representantes do Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens (Sinder). O encontro contou com a presença do presidente do Sinder, Manoel Almeida, e do diretor de Patrimônio, Francisco Marcionílio.
O principal tema da reunião foi a pendência no pagamento do abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que tem prejudicado milhares de trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Rondônia. A irregularidade no sistema eSocial por parte do governo estadual impediu que o benefício fosse liberado, gerando preocupação e insegurança entre os servidores.
Durante o encontro, os dirigentes do Sinder manifestaram solidariedade à atuação do SINTERO na defesa dos direitos dos servidores e destacaram a importância da unidade entre as entidades sindicais diante das omissões do governo.
A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, agradeceu a manifestação de apoio e destacou que a reciprocidade entre as entidades sindicais é fundamental. “O SINTERO estará sempre ao lado de lutas justas em defesa da classe trabalhadora, somando forças para garantir conquistas e o respeito aos direitos dos servidores e servidoras”, afirmou.
O SINTERO enfatiza que providências imediatas do governo devem ser tomadas para que o pagamento do PASEP seja regularizado, garantindo o direito de servidores que recebem até dois salários mínimos e para quem o benefício representa um reforço essencial na renda familiar.
