SINTERO: Ata nº 27 de 2025 é publicada pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais CEEXT

Ata nº 27 de 2025 é publicada pela Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais CEEXT
23/09/2025
O Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que a ATA n° 27/2025, da Comissão Especial dos Ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, foi publicada. No total, 29 processos foram analisados e deliberados.

Acesse o documento completo aqui.

Veja, abaixo, as Atas publicadas em 2025:

