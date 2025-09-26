PREVISÃO DO TEMPO: tempo instável predomina no Norte nesta sexta-feira (26)
Por Maria Clara Abreu
Publicada em 26/09/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta sexta-feira (26), indica alta nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria dos estados, com exceção de Amapá e Roraima, que registram apenas possibilidade de chuva isolada. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de tempestades para Tocantins, Rondônia e as regiões Sudoeste e Sudeste do Pará, além de alerta de perigo potencial de chuvas intensas no Amazonas e no Acre.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C em Boa Vista.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

