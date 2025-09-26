PREVISÃO DO TEMPO: tempo instável predomina no Norte nesta sexta-feira (26)

Publicada em 26/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta sexta-feira (26), indica alta nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria dos estados, com exceção de Amapá e Roraima, que registram apenas possibilidade de chuva isolada.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de tempestades para Tocantins, Rondônia e as regiões Sudoeste e Sudeste do Pará, além de alerta de perigo potencial de chuvas intensas no Amazonas e no Acre.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C em Boa Vista.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
