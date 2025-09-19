PREVISÃO DO TEMPO: Sexta-feira (19) será de possibilidade de chuva em todos os estados da região Norte

Publicada em 19/09/2025 às 07h50
O céu com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada predomina na região Norte, nesta sexta-feira (19).
Pela manhã, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Em Rondônia e no Tocantins, céu com muitas nuvens.
Já no período da tarde, são previstas pancadas de chuva para todos os sete estados da região.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o perigo de chuvas intensas em todo o estado do Amazonas, se estendendo até o período da noite, especialmente da faixa que vai do município de Barcelos até Tabatinga. Há também alerta para baixa umidade em Palmas, capital do Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 38°C, em Palmas.
A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
