PREVISÃO DO TEMPO: Sexta-feira (19) será de possibilidade de chuva em todos os estados da região Norte
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 19/09/2025 às 07h50
 O céu com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada predomina na região Norte, nesta sexta-feira (19).

Pela manhã, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Em Rondônia e no Tocantins, céu com muitas nuvens. 

Já no período da tarde, são previstas pancadas de chuva para todos os sete estados da região.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para o perigo de chuvas intensas em todo o estado do Amazonas, se estendendo até o período da noite, especialmente da faixa que vai do município de Barcelos até Tabatinga. Há também alerta para baixa umidade em Palmas, capital do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 38°C, em Palmas.

A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
 

